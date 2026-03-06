E orari delle semifinali di ritorno di Coppa Italia | Inter-Como e Atalanta-Lazio

Le semifinali di ritorno di Coppa Italia si disputano questa settimana con le gare tra Inter e Como e tra Atalanta e Lazio. Le partite si giocano negli stadi delle squadre di casa e determinano le finaliste che accederanno alla finale allo stadio Olimpico. Sono partite decisive che chiudono i turni di semifinale di questa edizione della competizione.

La Coppa Italia Frecciarossa entra nella fase decisiva con le semifinali di ritorno pronte a definire il percorso verso la finalissima allo stadio Olimpico di Roma. Due serate condizionate da alta intensità, tattiche studiate e una posta in palio molto elevata, in grado di restituire al pubblico l’emozione di una competizione che premia l’efficacia, la continuità e la capacità di gestire la pressione in momenti chiave. Le date e gli orari ufficiali fissano i tempi delle sfide che, tra casa e trasferta, potrebbero determinare chi porterà avanti la sua corsa al trofeo nazionale. La prima semifinale di ritorno si gioca martedì 21 aprile alle 21.00 presso lo stadio Giuseppe Meazza di San Siro. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

