Coppa Italia Para Climbing | sfida estrema a Milano e nuovi campioni

A Milano, il Rockspot ha accolto la seconda tappa della Coppa Italia Para Climbing 2026, un evento dedicato alle discipline di arrampicata adattata. La competizione ha visto atleti provenienti da diverse regioni affrontarsi su percorsi che hanno messo alla prova le loro capacità fisiche e tecniche. Durante la giornata sono stati stabiliti nuovi record e sono stati incoronati i nuovi campioni della stagione.

Il Rockspot di Milano ospita la seconda tappa della Coppa Italia Para Climbing 2026, dove l’asticella delle prestazioni è stata alzata drasticamente. Gli atleti hanno sfidato le pareti in una competizione che ha coinvolto diverse categorie di disabilità, culminando con i successi di Bredice, Salvagnin e Capovilla sul podio. I protagonisti del podio e i risultati tecnici. La competizione ha emergere talenti determinati in ogni classe di appartenenza. Nella categoria B1 femminile, Nadia Bredice si è aggiudicata il primo posto con il supporto di Sonia Cipriani (Arco Climbing), lasciando a Giulia Buonaiuto (ASD Disabili Roma 2000) e Silvia Parente (Andrea Cherubini) il secondo e terzo gradino, rispettivamente accompagnate da Giorgio Tuscolano e Andrea Cherubini.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Coppa Italia Para Climbing: sfida estrema a Milano e nuovi campioni Notizie correlate Para Climbing, la Coppa Italia fa tappa a Milano: 45 atleti in parete sabato al Rockspot, finali in diretta su Climbing TVIl 18 aprile la seconda prova del circuito nazionale con qualifiche dalle 10:00 e finali dalle 17:00. Milano sfida la gravità: 45 atleti per la Coppa Italia Para ClimbingIl Rockspot di Milano diventerà il cuore pulsante del Para Climbing nazionale sabato 18 aprile, quando 45 atleti si sfideranno sulla parete per la... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Coppa Italia Para Climbing: tutti i vincitori a Milano; Arrampicata sportiva: seconda tappa di Coppa Italia Para climbing; Al via la Coppa Italia Lead 2026; 2ª Tappa Coppa Italia Para Climbing: programma gara del 18 Aprile a Milano. Para Climbing, i vincitori della 2^ tappa di Coppa Italia a Milano: Bredice, Salvagnin e Capovilla sul podioAl Rockspot di Milano una gara di altissimo livello con atleti di tutte le categorie di disabilità. Presente la Fondazione Angelo D'Arrigo, che ha donato gli za ... sportface.it La seconda tappa di Coppa Italia Para climbing al Rockspot di MilanoDeterminazione, impegno e costante ricerca di miglioramento Riceviamo e pubblichiamo. Prosegue la stagione Para Climbing 2026 della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana, all'insegna dell'inclusio ... expartibus.it La stagione entra nel vivo con la seconda tappa di Coppa Italia Para Climbing 2026 questo Sabato 18 Aprile alla @rockspot_milanoarrampicata Dopo lo spettacolo della prima prova, atleti e atlete sono pronti a tornare in parete per una nuova sfida fatta di det facebook