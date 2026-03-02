Como-Inter di Coppa Italia | Chivu con Thuram Fabregas con Paz Probabili e orari tv

Nella partita di Coppa Italia tra Como e Inter, Chivu si troverà a marcare Thuram, mentre Fabregas avrà come avversario Paz. La sfida si svolgerà con orari e dettagli sulla trasmissione televisiva ancora da definire. L’Inter, dopo l’eliminazione in Champions, punta ora a conquistare la Coppa Italia.

Milano, 2 marzo 2026 – Non ci può più essere il triplete per l'Inter, eliminato dalla Champions, ma il doblete sì. Con un margine di dieci punti sul Milan, e il derby alle viste, la strada verso lo Scudetto è sicuramente più in discesa, mentre in Coppa Italia si arriva agli snodi cruciali, con la semifinale al cospetto del Como di Fabregas che separa Christian Chivu dalla finale di Roma. Si parte martedì al Sinigaglia in riva al lago con l'andata, ma per il ritorno servirà aspettare fine aprile, un'altra stortura nel format della coppa nazionale. L'Inter dunque vuole provare a mettere in bacheca due trofei, ma il Como è pronto a sorprendere come il Bologna l'anno scorso e in più resta in ballo per i primi quattro posti Champions, con un allenatore destinato a grandi successi.