Coppa Italia Inter-Toro | Chivu col turnover Baroni per la storia Probabili e orari tv

Mercoledì sera, a Monza, l’Inter affronta il Torino nei quarti di finale di Coppa Italia. Con San Siro occupato dalle Olimpiadi, i nerazzurri giocano a Monza, sperando di raggiungere la semifinale. Chivu opta per il turnover e Baroni cerca di scrivere un’altra pagina storica per i granata, che hanno eliminato a sorpresa la Roma. Partita importante, orari e probabili formazioni sono già pronti per la sfida.

Milano, 3 febbraio 2026 – L’Inter a caccia della semifinale di Coppa Italia. Appuntamento mercoledì sera a Monza, San Siro è impegnato nelle Olimpiadi, nel quarto di finale contro il Torino, che a sorpresa ha eliminato la Roma di Gian Piero Gasperini. I nerazzurri proseguono la loro caccia al Triplete, con la fuga in campionato e i playoff da giocare in Champions League contro il Bodo, ma anche con la coppa nazionale che da qualche anno sfugge ai colori interisti. Dall’altra parte, un Toro agguerrito e desideroso di riscrivere la propria storia, ma dopo il successo all’Olimpico servirà un’altra impresa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Coppa Italia, Inter-Toro: Chivu col turnover, Baroni per la storia. Probabili e orari tv Approfondimenti su Inter Toro Inter-Venezia, Chivu col turnover in Coppa Italia. Probabili e orari tv Probabili formazioni Inter Venezia, Chivu studia il turnover per la Coppa Italia: ecco quando prenderà la decisione finale su Bonny Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Inter Toro Argomenti discussi: Inter-Torino: aperta la vendita libera; Coppa Italia, Inter-Torino: orari e dove vederla; Inter-Torino: probabili formazioni, quando e dove vederla; Dove vedere Inter-Torino di Coppa Italia in tv e streaming: canale, orario, formazioni. Toro, l’esame Inter tra ricordi amari e una difesa rivoluzionataDalla disfatta di San Siro alla Coppa Italia: Baroni e una difesa rivoluzionata per cercare riscatto nei quarti. toro.it Inter-Torino, Coppa Italia: dove vederla in chiaro, orario e probabili formazioni dei quarti di finaleTorna la Coppa Italia dopo la chiusura del mercato, che non ha portato grandi stravolgimenti alle rose delle varie big italiane. L'Inter, che ... msn.com One day to go until Inter vs Torino in the Coppa Italia - facebook.com facebook #CoppaItalia, gli arbitri per i quarti di finale: #InterTorino a #Marchetti, #Fabbri dirige #AtalantaJuve x.com

