Si è conclusa a Pieve Fissiraga, in provincia di Lodi, la fase finale della Coppa Italia 2026 di Calciobalilla. Le partite si sono svolte nel centro sportivo locale, con la partecipazione di diverse squadre provenienti da varie regioni. La competizione ha visto confronti diretti e incontri di eliminazione, terminati con l’assegnazione del trofeo nella serata conclusiva. La manifestazione ha attirato pubblico e appassionati di questo sport.

I riflettori si sono finalmente spenti su Pieve Fissiraga, in provincia di Lodi, segnando la conclusione della Coppa Italia 2026 di Calciobalilla. L’evento ha trasformato il comune lodigiano nel centro nevralgico della disciplina a livello nazionale, riunendo i migliori atleti del Paese per una celebrazione che ha unito competizione tecnica e radici sociali profonde. La manifestazione è stata organizzata dalla FIGeST, Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, con il supporto istituzionale del Comune locale. La cerimonia finale ha la partecipazione delle massime autorità del territorio: il sindaco Domenico Pedote, il vice sindaco Matteo Ponzelini e l’assessore allo Sport Laura Siboni erano presenti per premiare i vincitori.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Coppa Italia Calciobalilla: il gran finale a Pieve Fissiraga

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