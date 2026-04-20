Coppa Italia 2026 il calendario delle semifinali in tv | quando e dove vederle in tv

Le semifinali di ritorno della Coppa Italia 2026 saranno trasmesse in diretta televisiva sulle reti Mediaset. La competizione, che coinvolge le squadre ancora in corsa, vedrà le partite essere visibili in chiaro, consentendo agli appassionati di seguire gli incontri senza bisogno di abbonamenti speciali. La programmazione delle partite è stata annunciata e sarà disponibile sui canali televisivi dedicati durante le date stabilite.

Il grande calcio torna in chiaro sulle reti Mediaset con le semifinali di ritorno di Coppa Italia 2026. Scopriamo insieme il calendario e la programmazione delle partite trasmesse in chiaro su Canale 5 e Italia 1. Inter-Como, semifinale di Coppa Italia 2026 in tv: dove e quando vederla. La Coppa Italia 2026 torna in tv, in chiaro, con due appuntamenti da non perdere. Si parte martedì 21 aprile 2026 con Inter-Como, la prima semifinale di ritorno trasmessa in esclusiva assoluta dalle 20.40 su Canale 5 e in streaming su Sportmediaset.it. Dopo lo 0-0 della semifinale di andata giocata al Sinigaglia, si accendono i riflettori sullo Stadio San Siro di Milano per una partita che si preannuncia imperdibile.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Coppa Italia 2026, il calendario delle semifinali in tv: quando e dove vederle in tv IL PALLONE D’ORO DEGLI SCARSONI 3.0 - LE SEMIFINALI E FINALI Notizie correlate Calendario, orari e programmi delle gare di sci alpino juniores 2026: dove vederle in tv e streamingNel contesto della stagione invernale dedicata alle promesse dello sci alpino, i Mondiali juniores 2026, in programma a Narvik, Norvegia, dal 5 al 15... Dove vedere in tv Como-Inter e Lazio-Atalanta, Coppa Italia calcio 2026: orari andata semifinali, programma, streamingDopo le fatiche dell’ultimo weekend di Serie A, il panorama calcistico nostrano è pronto in settimana a gettarsi sull’andata delle semifinali della... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Domani al via a Laigueglia la Coppa Italia per Società; Si chiude il sipario sulla Coppa Italia di Gerenzano, Akiyama Settimo vince; Finale Coppa Italia Primavera il 29 aprile alle 17; Internazionali, Scudetto, Coppa Italia e derby. Al Foro Italico una settimana da incubo. Coppa Italia 2026, il calendario delle semifinali in tv: quando e dove vederle in tvDoppio appuntamento con la Coppa Italia 2026 sulle reti Mediaset: le semifinali di ritorno su Canale 5 e Italia 1. superguidatv.it Inter-Como: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Coppa ItaliaL'Inter riceve il Como a San Siro per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. La sfida di andata in casa della squadra di Fabregas è terminata 0-0. Chi passa il turno volerà in finale e sfiderà la v ... tuttosport.com Coppa Italia Fight Net – Grande spettacolo al Palazzetto dello Sport di #Francavilla Fontana / Red Dragon domina in casa con 13 atleti tra Karate, Point Fighting e Light Contact Si è svolta ieri, 19 aprile 2026, presso il Palazzetto dello Sport di Francavilla Font - facebook.com facebook Akanji: “Per lo scudetto siamo messi bene ma la Coppa Italia è un'altra cosa, non abbiamo alcun vantaggio. Futuro Sto bene qui. Bastoni Sembra che sia l'argomento principale in Italia, mi chiedete di lui in ogni intervista. Ovvio che vorrei che rimanesse" x.com