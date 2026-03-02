Stasera in tv si possono seguire le partite di andata delle semifinali di Coppa Italia 2025-2026. La sfida tra Como e Inter, e quella tra Lazio e Atalanta, sono trasmesse in diretta, con orari stabiliti e possibilità di streaming. Dopo il weekend di Serie A, le squadre si preparano a confrontarsi in questa fase del torneo nazionale.

Dopo le fatiche dell’ultimo weekend di Serie A, il panorama calcistico nostrano è pronto in settimana a gettarsi sull’andata delle semifinali della Coppa Italia 2025-2026. Le partite si disputeranno fra martedì e mercoledì, entrambe con calcio d’inizio alle ore 21.00. Si parte il 3 marzo con un interessante Como-Inter, per poi proseguire il 4 marzo con il faccia a faccia fra Lazio e Atalanta: primo atto del cammino che porta alla finalissima di Roma. Le semifinali d’andata della Coppa Italia di calcio 2025-2026, Como-Inter e Lazio-Atalanta, si giocheranno fra martedì 3 e mercoledì 4 marzo. La trasmissione televisiva sarà curata Canale 5 nel primo caso e da Italia 1 nel secondo; con la diretta streaming gratuita che sarà visibile su Mediaset Infinity. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Como-Inter e Lazio-Atalanta, Coppa Italia calcio 2026: orari andata semifinali, programma, streaming

