I Mondiali juniores di sci alpino 2026 si terranno a Narvik, in Norvegia, dal 5 al 15 marzo. Il calendario delle gare include diverse discipline e orari, con le competizioni trasmesse in diretta sia in TV sia in streaming. Le gare coinvolgeranno giovani atleti provenienti da vari paesi e si svolgeranno sulle piste della località norvegese. Le informazioni su programmi e modalità di visione sono state rese note dall'organizzazione.

Nel contesto della stagione invernale dedicata alle promesse dello sci alpino, i Mondiali juniores 2026, in programma a Narvik, Norvegia, dal 5 al 15 marzo, rappresentano una tappa fondamentale per il ricambio generazionale e per mettere in luce i talenti italiani in previsione del percorso olimpico 2030. L’organizzazione privilegia una cornice competitiva completa, che parte dalle prove cronometrate all’inizio della manifestazione e culmina con le prove dinamiche della settimana finale. Il contenitore azzurro per la rassegna juniores viene definito senza copertura televisiva nazionale, ma tutte le gare saranno disponibili in diretta streaming sulla piattaforma dedicata. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Calendario, orari e programmi delle gare di sci alpino juniores 2026: dove vederle in tv e streaming

Calendario Mondiali sci alpino juniores 2026: orari, programma, tv, streamingArchiviati i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina, l’Italia pensa già al futuro e comincia ad osservare i giovani talenti che potranno...

Calendario sport invernali 29 dicembre 2025-4 gennaio 2026: orari gare, dove vederle in tv e streamingNella settimana a cavallo tra vecchio e nuovo anno solare gli sport invernali saranno comunque protagonisti, e on solo nel weekend.

Contenuti e approfondimenti su Calendario orari e programmi delle gare....

Temi più discussi: L'Italia del wheelchair curling alle Paralimpiadi Invernali: programma, orari, calendario e dove vedere in diretta tv e streaming la prima partita; Scioperi a marzo 2026: calendario manifestazioni, date e orari; Dal calendario gare alle sedi: tutto ciò che c'è da sapere su Milano Cortina 2026; Playoff di pallavolo femminile di serie A1 2025/26: calendario, programma, orari e dove vedere gara 1 dei quarti di finale.

Scioperi trasporti marzo 2026: calendario, orari e fasce di garanziaMese nero per i trasporti: scopri il calendario completo degli scioperi a marzo 2026. Orari e fasce protette per bus e treni e i voli garantiti. Rimani aggiornato per evitare disagi. sicurauto.it

Scioperi marzo, dai treni a bus e arei: il calendario completo con orari e cittàMentre si aprono oggi 26 febbraio i tre giorni a rischio disagi nei trasporti che chiuderanno - prima nel comparto aereo, poi in quello ... msn.com

Motori: svelato il calendario della stagione 2026 del Campionato Venezolano de Automobilismo x.com

Presentato al Monte Cimone il calendario 2026 del Misano World Circuit: tra gli eventi spiccano, su tutti, i round di Superbike (12-14 giugno) e MotoGP, con il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini in programma dal 10 al 13 settembre. facebook