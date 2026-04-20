Coppa del Re vince Matarazzo E da qualche parte in Irpinia qualcuno sorride

Nella finalissima della Coppa del Re, la vittoria è andata a Matarazzo. La partita si è svolta in un contesto in cui il vincitore ha portato con sé un legame familiare con il luogo di origine, un paese di circa 1.200 abitanti situato nella provincia di Avellino. La vittoria ha suscitato entusiasmo tra le persone del paese, alcune delle quali hanno festeggiato con entusiasmo.

Ospedaletto d'Alpinolo (AV) – Il padre viene da qui. Da questo paese di milleduecento anime aggrappato al Partenio. La madre da Agnone Cilento. E il figlio, Pellegrino Matarazzo, 48 anni, allenatore della Real Sociedad, ha vinto ieri la Coppa del Re. Ai rigori, contro l'Atlético Madrid di Simeone.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Matarazzo, il paisà che ha portato l’Irpinia in cima alla SpagnaTempo di lettura: 2 minutiDa Ospedaletto d’Alpinolo a Siviglia, passando per il mondo. Pellegrino Matarazzo a caccia della Coppa del Re con l’Avellino nel cuoreTempo di lettura: 2 minutiUn allenatore in rampa di lancia, una Coppa da provare a mettere in bacheca e una fede smisurata per l’Avellino che lo... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: La Coppa del Re è della Real Sociedad del paisà Matarazzo: l'Atletico di Simeone ko ai rigori; La Real Sociedad di Matarazzo vince la Coppa del Re: Atletico Madrid battuto ai calci di rigore; La Real Sociedad vince la Coppa del Re: la festa in piazza a San Sebastian; La Real Sociedad vince la Coppa del Re: l'Atletico Madrid di Simeone ko ai rigori. Real Sociedad vince la Coppa del Re: Atletico Madrid ko ai rigoriLa Real Sociedad ha alzato la Coppa del Re, superando l’ Atletico Madrid in una finale combattuta e decisa ai calci di rigore. L'incontro, svoltosi allo stadio La Cartuja di Siviglia, si è concluso co ... it.blastingnews.com La Real Sociedad vince la Coppa del Re: l'Atletico Madrid sconfitto ai rigori. Decisivi gli errori di Sorloth e Julian Alvarez, Marrero eroeLa Real Sociedad torna a vincere la Coppa del Re cinque anni dopo l'ultima volta: decisivi i rigori al termine di 120 minuti emozionanti. calciomercato.com Il quarantottenne Pellegrino Matarazzo, 48 anni, allenatore della Real Sociedad che ha conquistato la Coppa del Re, e' originario di Ospedaletto d'Alpinolo, il paese del suo papa'. Matarazzo e' cittadino onorario del Comune irpino. facebook La Real Sociedad di Matarazzo vince la Coppa del Re: Atletico Madrid battuto ai calci di rigore x.com