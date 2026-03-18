Pellegrino Matarazzo, allenatore, si impegna con l’Avellino nella corsa alla Coppa del Re. Ogni giorno consulta i risultati della squadra irpina, dimostrando un legame forte con il club. La competizione rappresenta un obiettivo importante per lui, che si presenta con determinazione e passione nel tentativo di conquistare il trofeo.

Tempo di lettura: 2 minuti Un allenatore in rampa di lancia, una Coppa da provare a mettere in bacheca e una fede smisurata per l’Avellino che lo porta, ogni volta, ad informarsi per conoscere il risultato della sua squadra del cuore. In più, la casa di famiglia ristrutturata, un appezzamento di terreno coltivato a nocciole e il matrimonio al Santuario di Montevergine. Il cerchio si chiude e con esso si spiega tutto l’amore per i colori bianco e verde, con un papà originario di Ospedaletto d’Alpinolo e la mamma di Agnone nel Cilento. E’ Pellegrino Matarazzo il protagonista di questa storia, allenatore statunitense (è nato nel New Jersey) della Real Sociedad protagonista di una stagione incredibile, tanto da averlo trasformato in poco tempo in uno dei tecnici più analizzati del momento e presi a modello. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Pellegrino Matarazzo a caccia della Coppa del Re con l’Avellino nel cuore

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