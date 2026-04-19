Pellegrino Matarazzo, originario di Ospedaletto d’Alpinolo, ha raggiunto un traguardo importante nel calcio spagnolo. Dopo aver percorso un lungo cammino, è diventato protagonista in una squadra di Primera División, contribuendo alla vittoria della Coppa del Re. La sua storia si intreccia con quella dell’Irpinia, regione di origine, e la vittoria in Spagna ha portato alla ribalta anche le sue radici locali.

Tempo di lettura: 2 minuti Da Ospedaletto d’Alpinolo a Siviglia, passando per il mondo. La vittoria della Coppa del Re della Real Sociedad porta con sé anche un pezzo d’Irpinia, inciso nel nome e nella storia di Pellegrino Matarazzo. Per tutti “Rino”, ma per chi conosce quelle radici è semplicemente uno di casa, uno che non ha mai dimenticato da dove tutto è iniziato. Il successo ai rigori contro l’ Atlético Madrid di Diego Pablo Simeone non è solo una sorpresa sportiva. È un traguardo storico: Matarazzo diventa il primo allenatore statunitense a vincere un trofeo in una delle cinque grandi leghe europee. Ma per l’Irpinia vale di più. È il riscatto silenzioso di una terra che continua a esportare talento, cultura e identità, anche quando lo fa lontano dai riflettori.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Matarazzo, il paisà che ha portato l’Irpinia in cima alla Spagna

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