Copa del Rey 2026 la Real Sociedad è regina di coppa Battuto l' Atletico ai rigori

La squadra della Real Sociedad ha vinto la finale di Copa del Rey 2026, battendo l'Atletico Madrid ai rigori. La partita si è giocata a Siviglia il 20 aprile 2026, con la squadra basca che ha conquistato il trofeo, diventando campione di coppa. La vittoria è arrivata dopo una gara combattuta e decisa ai calci di rigore.

Siviglia (Spagna) 20 aprile 2026 - La Spagna ha una nuova regina di coppa e a mettersi la corona è la Real Sociedad. La squadra basca supera ai calci di rigore l' Atletico Madrid dopo una partita divertentissima terminata per 2-2 sia ai tempi regolamentari, sia ai supplementari. La squadra di San Sebastian va avanti due volte nel risultato, ma viene rimontata altrettante volte, per un equilibrio pressoché perfetto tra le due squadre. Dagli undici metri decisivi i primi due errori in fila dei colchoneros, per portare avanti i biancoblù, capaci infine di mantenere il vantaggio fino all'ultimo penalty, realizzato poi da Pablo Marin, ragazzo classe 2003 cresciuto nelle giovanili dei baschi.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Copa del Rey 2026, la Real Sociedad è regina di coppa. Battuto l'Atletico ai rigori Notizie correlate Atletico – Real Sociedad 2-2 (3-4 ai rigori): la Sociedad vince la Copa del Rey dopo una finale emozionante2026-04-19 00:09:00 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: La Real Sociedad ha vinto la... Leggi anche: Real Sociedad trionfa ai rigori contro l’Atletico nella Copa del Rey. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: La Coppa del Re è della Real Sociedad del paisà Matarazzo: l'Atletico di Simeone ko ai rigori; Atlético’s Copa del Rey finals, all wins and losses ahead of 2026; Pellegrino Matarazzo, chi è l'italo-americano che ha scritto la storia con la Real Sociedad in Copa del Rey; Copa del Rey 2026, sale la tensione in vista della finale tra sequestri di coltelli e identificazioni ultras. Copa del Rey 2026, la Real Sociedad è regina di coppa. Battuto l'Atletico ai rigoriI baschi vincono il trofeo per la quarta volta nella loro storia, i colchoneros cadono in finale dopo una sfida al cardiopalma ... sport.quotidiano.net Copa del Rey 2026: Real Sociedad is the cup king, having defeated Atlético Madrid on penalties.The Basques win the trophy for the fourth time in their history, the Colchoneros fall in the final after a heart-stopping match ... sport.quotidiano.net Guidando la Real Sociedad alla conquista della Copa del Rey, Pellegrino Matarazzo è diventato il primo tecnico statunitense a vincere un trofeo con una squadra appartenente a uno dei cinque principali campionati europei. Il successo in finale contro l’Atlétic - facebook.com facebook Real Sociedad, chi è Matarazzo: l'allenatore della Copa del Rey x.com