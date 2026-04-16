Avellino il centrosinistra si riunisce | Controvento rifiuta l' invito di Alaia

Il segretario provinciale del Partito Democratico ha invitato i rappresentanti dell’associazione “Controvento” a partecipare a una riunione del centrosinistra programmata per oggi alle 18, in vista delle elezioni amministrative ad Avellino. Tuttavia, i membri di “Controvento” hanno deciso di non partecipare all’incontro, che si svolge con l’obiettivo di coordinare le strategie politiche per le prossime consultazioni elettorali.

?Il segretario provinciale del Pd, Marco Santo Alaia, ha ritenuto di invitare i rappresentanti dell’associazione “Controvento” alla riunione – prevista per oggi alle 18 - degli esponenti del centrosinistra in vista delle elezioni amministrative ad Avellino. A questo appuntamento “Controvento” ha.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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