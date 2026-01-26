Incendio in un negozio a San Giovanni Galermo | scoperti 480 grammi di marijuana

Nella notte a San Giovanni Galermo, Catania, un incendio in un negozio ha portato all’intervento dei Carabinieri. Durante le operazioni di spegnimento, sono stati trovati 480 grammi di marijuana. L’incidente ha portato all’indagine sulle cause dell’incendio e sulla presenza di sostanze illegali. Restiamo aggiornati sugli sviluppi di questa vicenda.

A Catania, nel quartiere di San Giovanni Galermo, un incendio divampato all'interno di un esercizio commerciale ha portato a una scoperta inattesa da parte dei Carabinieri. I militari del Carabinieri, Nucleo Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania, intervenuti sul posto, hanno rinvenuto quasi mezzo chilo di marijuana nascosto in un bidone dell'immondizia. L'incendio e l'arrivo dei soccorsi. L'allarme è scattato intorno all'1:00 di notte. Giunti sul posto in coordinamento con la Centrale Operativa, i Carabinieri hanno trovato i Vigili del Fuoco del distaccamento Catania Nord già impegnati nello spegnimento delle fiamme che avevano interessato il negozio.

