San Giovanni Galermo spacciatore di marijuana arrestato | usava un pacheggio come negozio

Un giovane di 28 anni di Catania è stato fermato dalla polizia mentre vendeva marijuana in un parcheggio di San Giovanni Galermo. La sua attività avveniva in modo discreto, con clienti che si avvicinavano all’auto o si incontravano tra le vetture. Gli agenti, dopo aver ricevuto alcune segnalazioni, hanno deciso di intervenire e lo hanno sorpreso con alcune dosi pronte alla vendita. L’uomo aveva trasformato il parcheggio in un vero e proprio punto di scambio di droga, che ora è stato sequestrato.

Nel portaoggetti dello sportello del lato guida della sua auto l’uomo aveva nascosto 200 euro in contanti. La droga e il denaro sono stati sequestrati Uno spacciatore catanese di 28 anni è stato arrestato dalla polizia di Stato mentre smerciava droga in un parcheggio nel quartoere San Giovanni Galermo. Gli agenti del commissariato di Nesima hanno notato lo spacciatore, già conosciuto per i suoi precedenti specifici in materia di stupefacenti. Non appena ha visto la volante della polizia, il giovane è salito a bordo di un’auto in tutta fretta e, dopo averla messa in moto, ha cercato di allontanarsi dal parcheggio, ma non ha avuto il tempo perché i poliziotti lo hanno bloccato.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

