Direttiva Valditara-Piantedosi su utilizzo del coltello tra i giovani metal detector a scuola su richiesta Controlli saranno fatti solo dalle forze dell’ordine TESTO

Questa mattina i ministri dell’Istruzione e dell’Interno hanno firmato una circolare che riguarda l’uso del coltello tra i giovani e i controlli nelle scuole. Le forze dell’ordine saranno incaricate di effettuare i controlli con metal detector solo se richiesto dalle scuole. La decisione mira a rendere più sicure le aule senza coinvolgere agenti in modo continuo.

I ministri dell'Istruzione Giuseppe Valditara e dell'Interno Matteo Piantedosi hanno sottoscritto una circolare diretta alle strutture territoriali dei rispettivi ministeri. La direttiva nasce a seguito di episodi di violenza tra giovani, rinvenimento di armi o oggetti atti a offendere e fenomeni di spaccio o consumo di stupefacenti nelle aree scolastiche, che richiedono un coordinamento istituzionale per la prevenzione e il contrasto dell'illegalità. La misura potrà essere adottata su richiesta dei dirigenti scolastici e nell'ambito di interlocuzioni con prefetture e questure che vengono rese sistematiche.

