Milano nel caos | corteo degenera in scontri fumogeni e tensione nel centro città Forze dell’ordine in azione

Un corteo che si svolge nel centro di Milano si è trasformato in un episodio di caos. Manifestanti hanno lanciato petardi e fumogeni contro le forze dell’ordine, che hanno risposto con interventi per fermare gli scontri. La tensione è salita rapidamente, creando disordini e momenti di tensione tra le strade della città. La polizia è intervenuta per riportare l’ordine, mentre i manifestanti si sono divisi tra chi cercava di proseguire e chi si è fermato a discutere. La situazione resta sotto controllo, ma l’atmosfera rimane pes

Tensioni a Milano: Corteo sfocia in scontri con la polizia, lanciati petardi e fumogeni. Un corteo che si è svolto oggi a Milano è degenerato in scontri con le forze dell’ordine, con manifestanti che hanno lanciato petardi e fumogeni contro gli agenti. Le immagini, diffuse rapidamente, mostrano una situazione di forte tensione nel centro della città, senza però specificare la natura della protesta o le ragioni che hanno portato alla escalation. L’evento si è verificato in una giornata altrimenti caratterizzata da iniziative in diverse località italiane, come la presentazione dell’Eco Carnevale a Valguarnera, un evento di sei giorni dedicato alla tradizione e alla sostenibilità, e l’attenzione del Presidente Decaro al Trofeo delle Regioni, che ha sottolineato l’importanza di unire sport, cultura e turismo.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Milano Corteo

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Milano Corteo

Argomenti discussi: Askatasuna, scontri a Torino: il corteo, le vetrine distrutte, la camionetta in fiamme e l'agente aggredito a martellate. Cosa è successo; Corteo Askatasuna Torino: scontri con la polizia, bombe carta e lacrimogeni; Askatasuna, dimesso il poliziotto ferito. Meloni convoca riunione sulla sicurezza. Schlein: Non si strumentalizzi; Cortei pro Flotilla: devastate le Officine a Torino, sospesi i treni a Bologna, tensioni a Roma, bloccato il porto a Palermo.

Milano Cortina, lanciati petardi e bottiglie al corteo contro le Olimpiadi: la polizia risponde con cariche e idranti. Fermate 5 personeSono circa un migliaio le persone che si sono radunate a Milano in piazza Medaglie d'Oro, nel quartiere di Porta Romana, per la manifestazione promossa dal Comitato ... leggo.it

Milano Cortina, partito il corteo contro le Olimpiadi: cinquemila persone in piazza, fumogeni vicino al Villaggio olimpicoSono circa un migliaio le persone che si sono radunate a Milano in piazza Medaglie d'Oro, nel quartiere di Porta Romana, per la manifestazione promossa dal Comitato ... ilgazzettino.it

Olimpiadi Milano-Cortina, la cabinovia “imprescindibile” che non c’è: 35 milioni spesi e mobilità nel caos facebook

Milano, coas Olimpiadi: tutte le strade chiuse #milano #olimpiadi2026 #stradechiusemilano x.com