Notte di controlli Alto impatto in città | due uomini fermati e trovati con dosi di hashish

Nella serata di domenica, i carabinieri di Latina, con il supporto della sezione d'intervento operativo dell’8° reggimento Lazio, hanno effettuato una serie di controlli nella città, protraendosi fino a tarda notte. Durante le operazioni, due uomini sono stati fermati e trovati in possesso di alcune dosi di hashish. Le verifiche hanno coinvolto diverse zone del centro urbano, con l’obiettivo di contrastare il degrado e il traffico di sostanze stupefacenti.