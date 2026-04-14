Notte di controlli Alto impatto in città | due uomini fermati e trovati con dosi di hashish
Nella serata di domenica, i carabinieri di Latina, con il supporto della sezione d'intervento operativo dell’8° reggimento Lazio, hanno effettuato una serie di controlli nella città, protraendosi fino a tarda notte. Durante le operazioni, due uomini sono stati fermati e trovati in possesso di alcune dosi di hashish. Le verifiche hanno coinvolto diverse zone del centro urbano, con l’obiettivo di contrastare il degrado e il traffico di sostanze stupefacenti.
Domenica sera di controlli serrati, nel capoluogo pontino, da parte dei carabinieri della stazione di Latina con il supporto della sezione d'intervento operativo dell'8° reggimento Lazio, che hanno operato fino a notte inoltrata. Il servizio Alto impatto si è concentrato nelle zone della città.🔗 Leggi su Latinatoday.it
Controlli Alto impatto in città, due uomini fermati in strada: andavano in giro con coltelli a serramanicoAncora controlli “Alto impatto” a Latina, nei quartieri considerati più a rischio per i fenomeni criminali.
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Serie di interventi nella notte nel centro di Bra - facebook.com facebook
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