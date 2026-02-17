Irpinia sequestrati oltre 40mila prodotti non conformi | operazione della Guardia di Finanza nei commerci locali

La Guardia di Finanza di Avellino ha sequestrato più di 40.000 prodotti non sicuri, perché privi delle certificazioni richieste, durante un’operazione nei negozi dell’Irpinia. I controlli sono stati effettuati nelle ultime settimane per bloccare la vendita di merce potenzialmente dannosa per i clienti. Tra i prodotti trovati, ci sono giocattoli e dispositivi elettronici senza etichette chiare o tracciabilità.

AVELLINO – Oltre 40mila prodotti privi dei requisiti essenziali di sicurezza sono stati sequestrati nei giorni scorsi dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale nell’ambito dei controlli sul commercio a tutela dei consumatori. L’operazione ha interessato attività commerciali di Avellino, Ariano Irpino e Serino. I militari hanno individuato sugli scaffali articoli di cancelleria, accessori per il Carnevale e per la festività di San Valentino, materiale da ferramenta e oggettistica varia sprovvisti delle indicazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente. I prodotti, pronti per la vendita al pubblico, non riportavano le informazioni minime in lingua italiana richieste in materia di etichettatura e sicurezza.🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

