Guerra in Iran e caro-benzina controlli della guardia di finanza nei distributori
La guardia di finanza ha avviato controlli nei distributori di carburante in risposta alle tensioni sulla crisi in Medio Oriente. La situazione internazionale ha portato a un aumento delle preoccupazioni sui mercati energetici, con possibili ripercussioni sui prezzi di benzina e gasolio. Le verifiche sono mirate a garantire il rispetto delle normative e a monitorare eventuali anomalie nei prezzi al dettaglio.
A causa delle tensioni sui mercati energetici internazionali, collegate alla crisi in Medio Oriente, potrebbero esserci effetti sui prezzi di benzina e gasolio. Per questo il comando provinciale della guardia di finanza ha disposto un forte aumento dei controlli su tutta la filiera dei carburanti. Tutti i reparti della guardia di finanza che operano nella Città Metropolitana e nella provincia di Firenze hanno avviato un piano di controlli per seguire da vicino i punti principali della distribuzione: acquisto, trasporto, deposito e vendita al distributore. L'obiettivo è monitorare l'andamento del mercato e intervenire in caso di irregolarità.
