Controlli in zona Licenza sospesa al Tondo Cafè
Il Questore di Milano ha disposto la sospensione della licenza di sette giorni per il locale “Tondo Cafè” situato in via Monte Cengio 6A, nel quartiere di Rogoredo. L’azione è stata presa a seguito di controlli effettuati nella zona, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici. La decisione riguarda esclusivamente il periodo di sospensione della licenza, senza indicare eventuali contestazioni o reati collegati.
Il Questore di Milano Bruno Megale ha decretato la sospensione della licenza per 7 giorni al “Tondo Cafè“, in via Monte Cengio 6A nel quartiere di Rogoredo. Venerdì pomeriggio, gli agenti del Commissariato Mecenate hanno notificato la sospensione alla titolare del locale in quanto, a seguito di controlli svolti dalla polizia di Stato tra novembre e febbraio scorsi, il posto è risultato essere frequentato da avventori con precedenti penali e di polizia anche in materia di reati contro il patrimonio, agli stupefacenti e associazione a delinquere di stampo mafioso. A febbraio, i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale durante un controllo hanno notato un avventore, poi sanzionato amministrativamente, gettare per terra una dose di cocaina.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Notizie correlate
Sospesa per sette giorni la licenza Tondo Cafè in via Monte Cengio a MilanoMilano, 19 aprile 2026 - Sospesa la licenza per 7 giorni al Tondo Cafè in via Monte Cengio /A a Milano Lo ha deciso il questore di Milano Bruno...
Controlli in forza al Bire e licenza sospesa, il titolare non ci sta: "locale più sicuro della città"Personale della Questura e della Polizia locale, effettivi dei carabinieri, della Guardia di finanza (presente pure con le unità cinofile),...
Altri aggiornamenti
Temi più discussi: Controlli in zona. Licenza sospesa al Tondo Cafè; Il Questore di Milano sospende la licenza al Tondo Cafè; Tondo Cafè sospeso per una settimana: droga nel locale e controlli; Cocaina e clienti con precedenti per mafia: scatta la chiusura forzata per un locale a Milano.
Controlli in zona. Licenza sospesa al Tondo CafèIl Questore di Milano Bruno Megale ha decretato la sospensione della licenza per 7 giorni al Tondo Cafè, in via Monte Cengio 6/A nel quartiere di Rogoredo. Venerdì pomeriggio, gli agenti del Commiss ... ilgiorno.it
Sospesa per sette giorni la licenza Tondo Cafè in via Monte Cengio a MilanoMilano, 19 aprile 2026 - Sospesa la licenza per 7 giorni al Tondo Cafè in via Monte Cengio /A a Milano Lo ha deciso il questore di Milano Bruno Megale, nell'ambito dell'attività di prevenzione, ... ilgiorno.it
Il Questore di Milano ha decretato la sospensione della licenza per 7 giorni del “Tondo Cafè” di via Monte Cengio 6, a Milano - facebook.com facebook
Tondo Cafè: sospesa la licenza dopo i controlli della #Polizia tra #droga e frequentazioni a rischio x.com