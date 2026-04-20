Controlli in zona Licenza sospesa al Tondo Cafè

Il Questore di Milano ha disposto la sospensione della licenza di sette giorni per il locale “Tondo Cafè” situato in via Monte Cengio 6A, nel quartiere di Rogoredo. L’azione è stata presa a seguito di controlli effettuati nella zona, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici. La decisione riguarda esclusivamente il periodo di sospensione della licenza, senza indicare eventuali contestazioni o reati collegati.

Il Questore di Milano Bruno Megale ha decretato la sospensione della licenza per 7 giorni al “Tondo Cafè“, in via Monte Cengio 6A nel quartiere di Rogoredo. Venerdì pomeriggio, gli agenti del Commissariato Mecenate hanno notificato la sospensione alla titolare del locale in quanto, a seguito di controlli svolti dalla polizia di Stato tra novembre e febbraio scorsi, il posto è risultato essere frequentato da avventori con precedenti penali e di polizia anche in materia di reati contro il patrimonio, agli stupefacenti e associazione a delinquere di stampo mafioso. A febbraio, i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale durante un controllo hanno notato un avventore, poi sanzionato amministrativamente, gettare per terra una dose di cocaina.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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