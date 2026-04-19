Sospesa per sette giorni la licenza Tondo Cafè in via Monte Cengio a Milano

A Milano, il Tondo Cafè in via Monte Cengio è stato sottoposto a una sospensione della licenza di sette giorni. La decisione è stata comunicata ufficialmente il 19 aprile 2026. La sospensione riguarda l’attività del locale e si è resa necessaria a seguito di un provvedimento amministrativo. La gestione del locale dovrà rispettare le disposizioni indicate dall’ente competente durante il periodo di sospensione.

Milano, 19 aprile 2026 - Sospesa la licenza per 7 giorni al Tondo Cafè in via Monte Cengio A a Milano Lo ha deciso il questore di Milano Bruno Megale, nell'ambito dell'attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi svolta dalla Polizia di Stato per contrastare i fenomeni di criminalità. I controlli nel locale. Venerdì pomeriggio, gli agenti del Commissariato Mecenate hanno notificato la sospensione alla titolare del locale in quanto, a seguito di controlli svolti dalla Polizia di Stato tra novembre e febbraio scorsi, è risultato essere frequentato da avventori con precedenti penali e di polizia anche in materia di reati contro il patrimonio, agli stupefacenti e associazione a delinquere di stampo mafioso.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sospesa per sette giorni la licenza Tondo Cafè in via Monte Cengio a Milano Notizie correlate Leggi anche: Montespertoli, sospesa la licenza di un locale per sette giorni Montespertoli, sospesa la licenza a un locale: chiuso per sette giorniFirenze, 20 febbraio 2026 - Nel corso della giornata del 18 febbraio 2026 i carabinieri della stazione di Montespertoli hanno notificato un...