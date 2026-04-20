Controlli in Piazza Cavour | Daspo per 5 buttadentro che cercavano turisti per i giri in barca

Nella giornata di domenica 19 aprile, la polizia locale ha effettuato controlli in piazza Cavour, intervenendo in borghese. Durante le operazioni, sono stati identificati cinque individui che tentavano di coinvolgere turisti in attività di giri in barca senza autorizzazioni. A seguito delle verifiche, sono stati emessi divieti di accesso (Daspo) nei confronti di queste persone. Nessun altro dettaglio sulle misure adottate o sulle eventuali conseguenze è stato reso noto.

Controlli mirati in centro città nella giornata di domenica 19 aprile, dove la polizia locale in borghese è intervenuta in piazza Cavour per contrastare le attività abusive legate alla promozione di servizi turistici.Le sanzioniNel corso delle verifiche sono state contestate cinque sanzioni nei.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Como, due “buttadentro” multati sul lungolago: per loro anche un "Daspo urbano" di 48 oreDue dipendenti di una società di noleggio barche sanzionati dalla polizia locale: ordine di allontanamento dall'area per due giorni Sanzione e ordine... Leggi anche: Laura Pausini e la Pasqua in famiglia a Valencia tra paella, conigli colorati e giri in barca nell’oasi naturale Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Schiamazzi notturni in piazza Cavour, residenti esasperati chiamano la polizia: identificato un gruppo di giovani; Servizi anticrimine e controlli amministrativo nel centro storico di Genova; Furti ai turisti e persone allontanate dal lungolago: maxi controlli della polizia locale a Como; Rimini celebra l'81° anniversario della Liberazione: dalla cerimonia ufficiale in piazza Cavour aBalla la Liberazione. Fuga di gas a Napoli, piazza Cavour e via Foria chiuse 6 ore: palazzi evacuati. Riaperte dalle 17,40Rotta una condotta principale del gas in piazza Cavour. Chiusa via Foria per 6 ore, caos traffico. Evacuati i palazzi. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale. Deviati i bus. Leggi le notizie in ... fanpage.it Napoli, ragazza investita a Piazza Cavour: nuovo allarme sulla sicurezza stradaleUn’altra persona investita sulle strade cittadine. È accaduto ieri sera a Piazza Cavour, nel cuore di Napoli. dove una ragazza è stata teavolta da un veicolo in circostanze ancora in fase di ... ilmattino.it Tempo fa - Piazza Cavour (Vercelli) - facebook.com facebook