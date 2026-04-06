Laura Pausini ha trascorso la Pasqua a Valencia insieme alla famiglia, condividendo momenti di svago tra una tradizionale paella, conigli decorativi e passeggiate in barca nell’oasi naturale. La cantante ha pubblicato alcune foto sui social, mostrando la giornata trascorsa in relax e tra le bellezze del luogo. La famiglia si è dedicata a attività all’aperto, tra il contatto con la natura e il tempo passato insieme.

Ravenna, 6 aprile 2026 – “ Buona Pasqua a tutti ”. Sono molto semplici le parole con cui una sorridente Laura Pausini fa gli auguri a tutti i suoi follower nel giorno di Pasqua che la popstar romagnola ha passato insieme alla sua famiglia, al suo staff e ai suoi amici a Valencia, in Spagna, dove ha appena tenuto un concerto. Concerto che fa parte del suo tour mondiale scattato a marzo scorso e che la terrà impegnata per tutto il 2026 e parte del 2027. ” Valencia, 12mila volte ti amo! Non voglio che passino altri 30 anni per vederci, prometto di tornare il prima possibile per dimostrarci il nostro amore. Grazie per questa serata così unica insieme!”, ha scritto la cantante su Instagram, rivolgendosi al suo pubblico al termine della tappa spagnola di Valencia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Laura Pausini e la Pasqua in famiglia a Valencia tra paella, conigli colorati e giri in barca nell’oasi naturale

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