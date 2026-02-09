val fortore lotta alla droga prevenzione dei reati predatorio e controlli in strada dei carabinieri

I carabinieri della Val Fortore hanno effettuato controlli a tappeto nel territorio. Durante le verifiche, hanno denunciato un uomo per possesso di droga e hanno riscontrato numerose infrazioni al Codice della Strada. Le operazioni proseguiranno per garantire più sicurezza nella zona.

Controlli a tappeto in Val Fortore: denunciato un uomo per droga e numerose infrazioni al Codice della Strada. In questo week-end i Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, coordinati dal Comando Provinciale di Benevento, hanno dispiegato un servizio di controllo del territorio a largo raggio nei Comuni della Val Fortore al fine di prevenire e reprimere i reati predatori, particolarmente in danno di bancomat e postamat, il fenomeno dello spaccio e consumo di sostanze stupefacenti ed a verificare il rispetto Codice della Strada, focalizzando i controlli su 62 persone, 61 veicoli e 8 esercizi pubblici. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

