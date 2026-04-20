Controlli contro la malamovida | sanzionato un locale e alcune persone che bevevano alcolici in strada

Nel fine settimana a Monza sono stati effettuati controlli congiunti da parte delle forze dell'ordine, tra cui personale della questura, agenti della Polfer e della polizia locale. Durante le operazioni, sono stati sanzionati un locale e alcune persone sorprese a bere alcolici in strada. Le verifiche hanno coinvolto diverse zone della città, con l’obiettivo di contrastare comportamenti indesiderati legati alla movida notturna.

Nel fine settimana a Monza ci sono stati controlli contro la mala movida. Un’attività congiunta che ha visto scendere in strada personale della questura di Monza, agenti della Polfer e della polizia locale.Al centro dei controlli le zone dei locali: via Bergamo e dintorni, piazza Trento e Trieste.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Controlli nel medio ponente: oltre 80 persone controllate, un locale sanzionatoControlli straordinari nel medio ponente genovese, dove sono intervenuti gli agenti del commissariato Cornigliano, tre unità del reparto prevenzione... Controlli a tappeto nel weekend, sanzionato anche un localeNel fine settimana appena trascorso (31 gennaio e 1 febbraio) si sono svolti controlli mirati alla sicurezza nella movida del centro storico... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Controlli a tappeto contro il fenomeno della mala-movida a Nichelino, arrivano una decina di multe; Contro la malamovida. Con le nuove regole un sabato da vigilati; Gualtieri ci ignora, ora basta: l'ex Questore guida la rivolta contro la movida selvaggia di Piazza Bologna; Controlli a tappeto a Casalpusterlengo: maxi-operazione contro il degrado e la mala-movida. Malamovida Capitale, Municipale impegnata fra negozi irregolari e controlli stradaliSono stati oltre 1.500 i controlli effettuati dalla Polizia Locale di Roma Capitale nel corso dell’ultimo fine settimana, nelle principali aree della movida cittadina. Il bilancio complessivo conta pi ... terzobinario.it Contro la malamovida. Con le nuove regole un sabato da vigilatiEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilgiorno.it GUARDIA DI FINANZA, NUOVA UNITÀ NAVALE A VIESTE: rafforzati i controlli in mare - facebook.com facebook Streaming illegali in bar e locali, si intensificano i controlli della Guardia di Finanza per le gare di Champions x.com