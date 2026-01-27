Controlli nel medio ponente | oltre 80 persone controllate un locale sanzionato

Le operazioni di controllo nel medio ponente genovese hanno coinvolto oltre 80 persone e un locale è stato sanzionato. Interventi delle forze dell’ordine, tra cui il commissariato Cornigliano e unità specializzate, hanno rafforzato la sicurezza e verificato il rispetto delle norme. I controlli rientrano in un’azione di prevenzione e tutela della comunità locale, garantendo un ambiente più sicuro per i cittadini.

Controlli straordinari nel medio ponente genovese, dove sono intervenuti gli agenti del commissariato Cornigliano, tre unità del reparto prevenzione crimine Liguria, due unità cinofile antidroga con i cani Iago e Constantin, personale della polizia ferroviaria e della polizia amministrativa

