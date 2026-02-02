Controlli a tappeto nel weekend sanzionato anche un locale
Nel fine settimana appena passato, le forze dell’ordine hanno svolto controlli intensi nel cuore della movida cittadina. Sono stati passati al setaccio bar, locali e zone più frequentate, per verificare rispetto delle norme e sicurezza. Durante i controlli, è stato sanzionato anche un locale, che non rispettava le regole. L’operazione ha portato a più di una multa e a un certo livello di attenzione sulla sicurezza nei locali del centro storico.
Nel fine settimana appena trascorso (31 gennaio e 1 febbraio) si sono svolti controlli mirati alla sicurezza nella movida del centro storico cittadino. Il dispositivo interforze, composto da polizia di Stato, guardia di finanza, esercito e polizia locale, è stato coordinato dalla questura e ha visto la partecipazione anche del team cinofili antidroga. I servizi, svolti nei quadranti serali e notturni di venerdì e sabato scorsi, si sono articolati in numerosi passaggi, presidi e stazionamenti. Elevate complessivamente sei sanzioni amministrative per detenzione di sostanza stupefacente a uso personale a carico di altrettanti soggetti trovati in possesso di cannabis (30 grammi totali), segnalati alla prefettura per il primo colloquio e l'avvio dei procedimenti previsti dalla normativa vigente, che comportano anche l'invito a seguire programmi socio-riabilitativi.🔗 Leggi su Genovatoday.it
