Controlli a tappeto nel weekend sanzionato anche un locale

Nel fine settimana appena trascorso (31 gennaio e 1 febbraio) si sono svolti controlli mirati alla sicurezza nella movida del centro storico cittadino. Il dispositivo interforze, composto da polizia di Stato, guardia di finanza, esercito e polizia locale, è stato coordinato dalla questura e ha visto la partecipazione anche del team cinofili antidroga. I servizi, svolti nei quadranti serali e notturni di venerdì e sabato scorsi, si sono articolati in numerosi passaggi, presidi e stazionamenti. Elevate complessivamente sei sanzioni amministrative per detenzione di sostanza stupefacente a uso personale a carico di altrettanti soggetti trovati in possesso di cannabis (30 grammi totali), segnalati alla prefettura per il primo colloquio e l'avvio dei procedimenti previsti dalla normativa vigente, che comportano anche l'invito a seguire programmi socio-riabilitativi.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Le operazioni di controllo nel medio ponente genovese hanno coinvolto oltre 80 persone e un locale è stato sanzionato.

Nel fine settimana, Catania ha rafforzato i controlli nelle aree della movida, con presidi coordinati dalle forze dell’ordine.

