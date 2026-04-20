Controlli antidroga a Quarticciolo | 12 arresti 213 dosi e quasi duemila euro sequestrati

Durante un'operazione condotta dai carabinieri nella borgata romana, sono stati effettuati controlli antidroga che hanno portato a 12 arresti. Durante l'intervento sono state trovate 213 dosi di sostanza stupefacente e sequestrati circa 1.900 euro in contanti. Le forze dell’ordine hanno agito con l’obiettivo di individuare e fermare gli spacciatori presenti nell’area.

I carabinieri della Compagnia Casilina hanno condotto controlli per individuare gli spacciatori nella borgata romana. In campo anche artificieri e droni.🔗 Leggi su Fanpage.it

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