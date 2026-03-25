Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Roma Casilina hanno intensificato i controlli nei quartieri Quarticciolo, Alessandrino, Casilino e Torre Maura. Durante l’operazione sono stati arrestati quattro persone e sequestrate numerose dosi di droga. I controlli sono stati effettuati in diverse zone della zona, con l’obiettivo di presidiare il territorio e contrastare attività illecite.

I Carabinieri della Compagnia di Roma Casilina hanno recentemente attuato un servizio di controllo del territorio che ha coinvolto i quartieri Quarticciolo, Alessandrino, Casilino e Torre Maura. Questa operazione si inserisce all’interno di un più ampio quadro di attività finalizzate alla prevenzione e repressione della criminalità diffusa nelle aree urbane periferiche. L’iniziativa è stata realizzata seguendo le linee strategiche stabilite dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivise nel contesto del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Attività di controllo e arresti nel Quarticciolo. Durante queste operazioni, i militari hanno identificato un totale di 157 persone e controllato 83 veicoli, elevando sanzioni al Codice della Strada per un importo complessivo di 3. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: serrati controlli tra Quarticciolo e Torre Maura, 4 arresti e decine dosi droga sequestrate

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