Nel territorio di Montella, i Carabinieri hanno intensificato le operazioni di controllo, come stabilito dalle disposizioni del Prefetto. Durante le verifiche, sono state identificate due donne che sono state sanzionate. Le forze dell’ordine hanno condotto controlli accurati per verificare il rispetto delle normative vigenti. Le operazioni sono continuate con l’obiettivo di garantire la sicurezza e la legalità nella zona.

Tempo di lettura: 2 minuti In linea con le direttive del Prefetto Dott.ssa Rossana Riflesso, prosegue senza sosta l’azione di controllo promossa dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino. L’obiettivo è quello di implementare il monitoraggio del territorio, con particolare riguardo alle aree più sensibili. In tale contesto, la Compagnia Carabinieri di Montella sta coordinando servizi mirati che, attraverso l’impiego quotidiano di numerose pattuglie, con particolare attenzione alla sicurezza della circolazione stradale. A Chiusano di San Domenico, nel corso dello svolgimento dei servizi, è stato possibile prestare soccorso a una donna rimasta coinvolta in un incidente stradale senza feriti.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Controlli a tappeto nella zona di Montella: due donne sanzionate

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