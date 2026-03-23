Mercato Esquilino controlli a tappeto sui banchi | sanzionate 21 attività su 23

I militari hanno proceduto al sequestro e alla contestuale distruzione di circa 70 chilogrammi di merce, tra frutta secca e spezie varie Carenze igieniche, alimenti senza tracciabilità e merce distrutta. È il bilancio dell'ultimo servizio straordinario effettuato all'interno del mercato Esquilino, polo commerciale storico e multietnico di Roma. L'operazione ha portato alla luce, ancora una volta, irregolarità in quasi la totalità delle attività ispezionate. Casi che, tempo fa, avevamo denunciato anche in questo articolo della sezione Dossier. I carabinieri della stazione di piazza Dante, insieme al personale tecnico del servizio veterinario e agli agronomi della Asl Roma 1, hanno passato al setaccio i banchi di vendita di prodotti agricoli e alimentari tra le 10 e le 16. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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