Sicurezza alimentare a Catania | controlli a tappeto nella zona di piazza Carlo Alberto sanzioni per oltre 42 mila euro

A Catania, nella zona di piazza Carlo Alberto, sono stati effettuati controlli mirati sulla sicurezza alimentare. La task force coordinata dalla Polizia di Stato ha portato a termine un’operazione di vasta portata, che ha portato al sequestro di prodotti e all’applicazione di sanzioni per oltre 42 mila euro. Le verifiche hanno coinvolto diversi esercizi commerciali presenti nell’area.

Task force coordinata dalla Polizia di Stato. Un'imponente operazione di verifica è stata condotta nei giorni scorsi da una task force coordinata dalla Polizia di Stato con l'obiettivo di garantire la sicurezza dell'intera filiera alimentare, dal commercio all'ingrosso fino alla vendita al dettaglio. L'attività ha coinvolto gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, della Divisione Anticrimine e del X Reparto Mobile, che hanno assicurato il necessario supporto operativo ai controlli tecnici eseguiti dal Corpo Forestale della Regione Siciliana, dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro, dai medici e tecnici del servizio Igiene pubblica, Spresal e dal Servizio Veterinario del Dipartimento di Prevenzione dell'Asp di Catania, oltre agli agenti del settore annona della Polizia Locale.