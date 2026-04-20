Controcorrente si rafforza entra il sindaco di Itala Daniele Laudini | Crescita inarrestabile tra gli amministratori

Il movimento Controcorrente continua a crescere in Sicilia con l’ingresso di un nuovo rappresentante tra gli amministratori locali. Si tratta del sindaco di un Comune dell’isola, che ha deciso di unirsi ufficialmente al gruppo, portando avanti il suo impegno nel ruolo di primo cittadino. L’annuncio è stato comunicato attraverso una nota ufficiale, confermando il rafforzamento della presenza del movimento nella regione.

Un nuovo ingresso tra gli amministratori locali rafforza la presenza del movimento Controcorrente in Sicilia. A entrare ufficialmente nella rete politica è Daniele Laudini, sindaco di Itala, comune della riviera jonica messinese, indicato come il primo primo cittadino dell’area a compiere questa.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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