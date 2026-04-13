Ventotene si chiude il caso concessioni demaniali | Infondate le accuse contro sindaco e amministratori
A Ventotene si è conclusa la vicenda giudiziaria riguardante le concessioni demaniali per l’attracco di natanti, che aveva coinvolto negli ultimi anni il sindaco e alcuni amministratori comunali. Le accuse mosse nei confronti degli amministratori sono state giudicate infondate dopo l’esame delle prove e delle testimonianze raccolte nel procedimento. La vicenda ha interessato la gestione delle concessioni sul territorio dell’isola, senza ulteriori sviluppi giudiziari.
A Ventotene si chiude una vicenda giudiziaria che, negli ultimi anni, ha coinvolto amministratori e funzionari comunali in relazione alla gestione di alcune concessioni demaniali per l’attracco di natanti.Secondo quanto emerge dalle motivazioni della sentenza del gup Domenico Di Croce, le accuse.🔗 Leggi su Latinatoday.it
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