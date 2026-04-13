Ventotene si chiude il caso concessioni demaniali | Infondate le accuse contro sindaco e amministratori

A Ventotene si è conclusa la vicenda giudiziaria riguardante le concessioni demaniali per l’attracco di natanti, che aveva coinvolto negli ultimi anni il sindaco e alcuni amministratori comunali. Le accuse mosse nei confronti degli amministratori sono state giudicate infondate dopo l’esame delle prove e delle testimonianze raccolte nel procedimento. La vicenda ha interessato la gestione delle concessioni sul territorio dell’isola, senza ulteriori sviluppi giudiziari.