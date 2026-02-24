I dazi non possono nulla contro il San Daniele export in crescita | ecco dove si vende di più

Il forte aumento delle esportazioni di Prosciutto di San Daniele Dop nel 2025 deriva dalla domanda crescente nei mercati asiatici e americani. Nonostante i dazi imposti, le vendite all’estero continuano a salire, raggiungendo circa 460 milioni di euro. Le aziende locali puntano su nuovi accordi commerciali e strategie di marketing per consolidare questa tendenza. La crescita evidenzia come il prodotto mantenga il suo appeal internazionale, resistendo alle sfide commerciali.

Gli Stati Uniti, che fanno registrare un aumento del 20% e la Germania del 15% trainano l’espansione del prodotto delle colline friulane. Il totale del prodotto esportato, rispetto alle vendite complessive, è pari al 18% Nel 2025 il Prosciutto di San Daniele Dop rafforza la propria presenza sui mercati esteri, registrando una crescita complessiva dell’export pari al più 6 per cento, per un totale di circa 460.000 prosciutti destinati all’estero. Un risultato che conferma la solidità del prodotto oltre i confini nazionali e il progressivo rafforzamento del posizionamento nei mercati internazionali. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Dazi Usa, Tajani: Citare fatti e non parole, export italiano in crescita – Il videoIl ministro Tajani sottolinea l'importanza di basare il dibattito sui fatti concreti riguardo ai dazi statunitensi.

I dazi non fermano l’Italia: export verso gli Usa in crescitaNonostante i dazi americani, l’Italia continua a registrare una crescita nelle esportazioni verso gli Stati Uniti.

