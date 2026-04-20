Per contrastare il cambiamento climatico, le scelte quotidiane di ognuno di noi giocano un ruolo importante, in particolare riguardo al cibo e ai vestiti che acquistiamo. Sebbene le decisioni dei governi siano fondamentali, queste non sono sufficienti da sole per affrontare la crisi climatica. La responsabilità individuale si manifesta nelle abitudini di consumo e nei comportamenti di tutti i giorni. La combinazione di azioni pubbliche e private costituisce un elemento chiave nel tentativo di limitare gli effetti del riscaldamento globale.

di Matteo Pagliuso Per lottare contro il cambiamento climatico sentiamo spesso dire che occorre un’azione decisiva dei governi mondiali, ed è del tutto vero, però non si può risolvere la crisi climatica soltanto aspettando le decisioni dei governi. È certo che settori chiavi come l’energia o il trasporto hanno bisogno di un’azione politica, ma per molti ambiti le nostre scelte individuali possono essere significative. Una delle tante cose su cui possiamo agire è la nostra alimentazione. Infatti, promuovere i circuiti corti è una scelta ecologica perché ci permette di ridurre i tragitti percorsi dagli alimenti che mangiamo: è anche un vantaggio per i nostri agricoltori.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Contro il cambiamento climatico contano anche le scelte individuali: in primis, cibo e vestiti

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