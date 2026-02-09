È morto a 96 anni Antonino Zichichi, uno dei fisici più noti in Italia. La sua morte lascia un vuoto nella comunità scientifica e tra chi seguiva con interesse le sue battaglie contro le superstizioni e le pseudoscienze. Zichichi, che si era distinto anche per le sue prese di posizione contro l’astrologia e il cambiamento climatico, aveva dedicato gran parte della vita alla divulgazione scientifica. La sua figura rimane un punto di riferimento per chi crede nella scienza e nella razionalità.

ROMA – Lutto nella comunità scientifica. E’ morto a 96 anni Antonino Zichichi, fisico e divulgatore scientifico specializzato nel campo della fisica delle particelle a cui ha dato preziosi contributi, noto soprattutto per la sua battaglia iniziata, molti anni fa, contro l’astrologia e, più in generale, contro le superstizioni, definite dallo scienziato una ‘Hiroshima culturale’. Zichichi ha lavorato presso il Fermilab di Chicago, laboratorio americano di fisica che deve il nome ad Enrico Fermi, e presso il Cern di Ginevra, dove nel 1965 ha diretto il gruppo di ricerca che osservò per la prima volta l’antideutone, una particella di antimateria formata da un antiprotone e un antineutrone. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fisica: è morto il professor Zichichi, divulgatore della scienza. Noto per le polemiche contro astrologia e cambiamento climatico

Approfondimenti su Zichichi Fisica

È scomparso a 96 anni Antonino Zichichi, il noto fisico e divulgatore scientifico.

Roma piange Antonino Zichichi, il fisico che si è spento a 96 anni.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Zichichi Fisica

Argomenti discussi: Addio ad Antonino Zichichi, lo scienziato che riconosceva Dio nell’armonia dell’universo; È morto Francesco Calogero, fisico e instancabile difensore del disarmo e della pace; Carlo Banfi, scienza e apostolato per accendere i giovani; È morto Francesco Calogero, fisico Nobel per la Pace con Pugwash nel 1995.

Zichichi è morto, il fisico e divulgatore scientifico aveva 96 anni: sue le battaglie contro astrologia e superstizioniÈ morto a 96 anni Antonino Zichichi, fisico e divulgatore scientifico specializzato nel campo della fisica delle particelle a cui ha dato preziosi contributi, noto soprattutto per la ... ilmattino.it

Antonino Zichichi è morto a 96 anni: l’uomo che ha cambiato la fisica italiana del NovecentoIl fisico Antonino Zichichi, autore di numerose e importanti ricerche, contributi e realizzazioni in vari campi della fisica nucleare e subnucleare, lo scienziato che arrivò alla scoperta dell’antimat ... msn.com

È morto a 96 anni Antonino Zichichi, fisico e divulgatore tra i più noti in Italia: suo il contributo decisivo alla fisica delle particelle e la scoperta dell’antideutone https://fanpa.ge/ixzWp facebook

È morto Antonino Zichichi, fisico e pioniere dei divulgatori scientifici x.com