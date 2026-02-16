cnel un nuovo capo della comunicazione per brunetta

Il Cnel ha nominato un nuovo responsabile della comunicazione, una scelta che arriva in un momento in cui il consiglio si trova sotto i riflettori. Il cambiamento si verifica mentre il ente, da anni al centro di discussioni politiche, cerca di rinnovare la propria immagine pubblica. La nomina mira a migliorare il rapporto con i cittadini e a rendere più trasparente il lavoro dell’ente.

Avanti, al Cnel c’è sempre posto. Il carrozzone presieduto da Renato Brunetta e vicino all’abolizione 10 anni fa, quando la sua cancellazione fu infilata nel referendum costituzionale Renzi-Boschi (ma sappiamo tutti poi come andò a finire), vive e lotta insieme a noi e adesso ha anche un nuovo capo della comunicazione. Si tratta di Giuseppe Stamegna, 35 anni, che in passato ha lavorato da Comin & Partners, società di consulenza strategica, e in Autostrade per l’Italia, dalla quale si è preso un periodo di aspettativa per diventare portavoce del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, con cui è rimasto poco più di due anni. 🔗 Leggi su Lettera43.it

