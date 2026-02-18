Giuseppe Stamegna nominato portavoce di Brunetta al Cnel

Giuseppe Stamegna ha accettato di diventare il portavoce di Renato Brunetta al Cnel, dopo aver lasciato quasi sei anni di lavoro presso l’agenzia Comin & Partners. La sua esperienza si concentra sulla comunicazione finanziaria e sulla gestione delle crisi, che ha gestito per clienti italiani e stranieri. La nomina è arrivata in seguito a una decisione del presidente del Cnel, che ha scelto lui per migliorare la comunicazione istituzionale. Stamegna ha già iniziato a preparare i primi interventi pubblici e le comunicazioni ufficiali.

Giuseppe Stamegna è nominato portavoce del presidente del Cnel, Renato Brunetta. Il giovane professionista è stato quasi 6 anni nell'organico dell'agenzia Comin & Partners, la società di consulenza strategica, occupandosi per realtà nazionali e internazionali di comunicazione finanziari e crisis management. Poi per un anno e mezzo da novembre 2021 è in Autostrade per l'Italia, come responsabile planning communication initiatives & international media relations, occupandosi della pianificazione per le attività della comunicazione corporate e delle relazioni con i media esteri. Arriva poi al Mimit come portavoce del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso