Conto alla rovescia per il ritorno in campo di Di Lorenzo

Il capitano del Napoli si sta avvicinando al rientro in campo dopo un infortunio. È previsto che torni a lavorare con il resto della squadra sotto la guida di Antonio Conte. La sua presenza potrebbe essere nuovamente disponibile nelle prossime partite di campionato. La sua assenza si è fatta sentire nelle ultime settimane, mentre si attendono aggiornamenti su tempi e modalità di recupero.

Sempre più vicino il ritorno in campo del capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo. Secondo quanto scrive il quotidiano Il Mattino, prosegue positivamente il percorso di recupero di Giovanni Di Lorenzo, impegnato nella fase finale della riabilitazione dopo l’intervento chirurgico. Il capitano del Napoli potrebbe tornare a disposizione di Antonio Conte già dalla prossima settimana, in tempo per la trasferta di Como del 2 maggio. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Se cerchi il divertimento allo stato puro, la piattaforma winspark è il posto giusto per far decollare i tuoi sogni di gloria.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Conto alla rovescia per il ritorno in campo di Di Lorenzo Notizie correlate Leggi anche: Juve, riecco Vlahovic: si è allenato in gruppo. Conto alla rovescia per il ritorno in campo Artemis 2, conto alla rovescia per il ritorno dell’uomo sulla LunaDopo diversi rinvii la nuova missione lunare con equipaggio del programma Artemis 2 potrebbe essere lanciata il primo aprile. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Cosa vedremo alla Milano Design Week 2026; Conto alla rovescia per gli oratori estivi; Artemis II, conto alla rovescia per il ritorno sulla terra: ammaraggio alle 2:07; Sofia si tinge d’attesa: parte il countdown per la Grande Partenza del Giro d’Italia. Conto alla rovescia per la prova costume tra ansie estive e voglia di sentirsi beneL'estate si avvicina inesorabilmente e con essa la tanto temuta prova costume. Ebbene sì, la cosiddetta prova costume è diventata, nel tempo, molto più di un semplice momento pratico in cui si ind ... triestecafe.it Conto alla rovescia per OroArezzo. A caccia di nuovi mercati e buyers. La fiera come risposta alla crisiIeg: strategie e innovazione per la filiera. L’evento espositivo 9 al 12 maggio nei padiglioni di Arezzo Fiere. Debutta Precious Fashion l’area espositiva per l’accessorio moda. Spazio alle eccellenze ... lanazione.it “Mi resi conto che era una cosa molto seria, mi chiesero un miliardo di lire. Per mia moglie e per i miei figli e anche per la paura, siamo scappati”. L’artista campano si racconta a Silvia Toffanin, ripercorrendo alcuni dei momenti più difficili della sua carriera, tra - facebook.com facebook L’allarme di Confindustria sul caro energia: “Per le imprese conto da 7 a 21 miliardi” x.com