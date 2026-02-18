Stalking all' ex avvocato con appostamenti e minacce | rinviata a giudizio una donna

Una donna è stata rinviata a giudizio per stalking contro l’ex avvocato, a causa di appostamenti e minacce ripetute. La donna seguiva l’avvocato ovunque, anche nel tragitto verso casa, e lo minacciava di rivelare segreti personali. La situazione si è aggravata quando ha lasciato biglietti intimidatori nel suo ufficio. L’episodio ha suscitato paura e tensione tra i due, portando le autorità a intervenire. La donna sostiene di essere innocente, ma le prove raccolte sono state decisive. La decisione del tribunale arriverà nelle prossime settimane.

La Procura aveva chiesto il processo pure per il marito ma il procedimento è stato azzerato perchè non è stato interrogato prima dell'udienza Pedinamenti e minacce contro l'ex avvocato "accusato" ingiustamente di inadempienze nei loro confronti. Il giudice per l'udienza preliminare ha disposto il rinvio a giudizio di Letizia Mallia, 45 anni, accusata insieme al marito Ignazio La Mendola di atti persecutori ai danni del penalista Salvatore Pennica, loro ex difensore. La prima udienza del processo è fissata per il 17 giugno davanti al giudice Matteo Rametta. La posizione di La Mendola, 47 anni, è stata invece separata poiché la Procura, per un errore, non ha dato seguito alla sua richiesta di essere interrogato e il procedimento non poteva proseguire.