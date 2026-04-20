Dopo sei anni dall’inizio della pandemia di Covid-19, il settore sanitario continua a essere al centro di cambiamenti e sfide. Recentemente, una figura nota nel campo ha ampliato il suo impegno, spostandosi in una regione del Nord Italia. La pandemia ha lasciato tracce profonde, paragonabili alle devastanti conseguenze delle guerre moderne, dove i droni vengono impiegati come strumenti di attacco.

Sono passati sei anni dal Covid. Una delle tragedie dell’umanità. Come le guerre in cui oggi si utilizzano droni che colpiscono come piccoli virus. Armi di distruzione di massa. Ma l’uomo può e deve fare qualcosa per annientarli e portare pace e salute fra gli abitanti del nostro pianeta. Nella storia politica del nostro paese io mi sono “affezionato” a diverse fazioni politiche in particolare chi, con aspetti diversi, portavano un cambiamento dal basso. Memorabile il mio attaccamento alle basi storiche del M5S in particolare in quella piazza Duomo piena di giovani adulti ed alla voce carismatica di Dario Fo che urlava: “Fatelo voi per favore”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Continua il Giro d’Italia di Giancarlo Ruscitti in sanità: ora in Veneto

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