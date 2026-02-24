Regione Lombardia continua la campagna acquisti di Forza Italia | da Fdi arriva Barbara Mazzali Ora il partito azzurro batterà cassa?

Forza Italia ha rafforzato la propria presenza in Regione Lombardia, portando a casa Barbara Mazzali da Fdi. Questa mossa ha portato il numero di consiglieri azzurri da sei a undici, segnando un incremento significativo. La strategia di acquisizione mira a consolidare il ruolo del partito nella regione, che ora si prepara a investire risorse per rafforzare ulteriormente la propria posizione. La domanda che si pone è se questa crescita proseguirà nei prossimi mesi.

La campagna acquisti di Forza Italia in Regione Lombardia ha numeri record: nel 2023, a inizio legislatura, i consiglieri erano soltanto 6, oggi la truppa è quasi raddoppiata, contando 11 consiglieri. L’ultimo arrivo, a sorpresa, è di questa mattina e scongiura lo sbarco in Regione di Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci. Già, perché a entrare in Forza Italia è l’ex assessora Barbara Mazzali, per giorni tentata anche dall’avventura col Generale fuoriuscito dalla Lega. Un’ipotesi che avrebbe creato parecchi problemi in maggioranza, visto che il presidente Attilio Fontana non ha mai fatto mistero di essere molto lontano dalle posizioni di Vannacci. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Barbara Mazzali passa da FdI a Forza Italia, che quasi raddoppia i consiglieri in Lombardia dal giorno delle elezioniBarbara Mazzali ha lasciato FdI e si è unita a Forza Italia, che da ieri conta quasi il doppio di consiglieri in Lombardia.

Lombardia, l’ex assessore Mazzali lascia FdiBarbara Mazzali ha deciso di abbandonare Fratelli d’Italia dopo aver ricevuto pressioni interne, scegliendo di passare a Forza Italia.

