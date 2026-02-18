Inquinamento acustico da aerei non solo l’udito | chi vive vicino agli scali rischia insonnia e ipertensione

Il forte rumore degli aerei, causato dai circa 38 milioni di voli mondiali del 2024, colpisce non solo l’udito delle persone che vivono vicino agli aeroporti. Chi risiede nelle zone di passaggio rischia di soffrire di insonnia e di aumentare la pressione sanguigna, secondo studi recenti. Il traffico aereo è cresciuto del 13,6% a livello internazionale e del 5,7% sui voli nazionali, rendendo sempre più difficile trovare momenti di tranquillità. La continua espansione del settore aeronautico intensifica il problema acustico nelle aree urbane.

Anche usando semplicemente l’intuito, si può immaginare che 38,2 milioni di voli – tanti sono stati a livello mondiale nel 2024, con un aumento del traffico internazionale del 13,6% rispetto al 2024 e di 5,7% dei voli nazionali, secondo i dati dell’International Air Transport Association – un impatto a livello acustico dovranno pur averlo. Ma perché si agisca a tutela delle persone occorrono studi che dimostrino gli effetti sulle persone. Questo è stato l’intento del gruppo di lavoro formato da Maria Grazia Petronio, Elisabetta Chellini, Antonella Litta, di ISDE (Medici per l’Ambiente) Italia, che ha da poco rilasciato lo studio “ Inquinamento acustico da trasporto aereo ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

