Bremer nessuna lesione | la Juve può tirare un sospiro di sollievo Ancora a parte David

Bremer si era fermato durante l’allenamento dopo aver accusato dolore, ma gli esami al Jmedical hanno escluso lesioni. La Juventus può sorridere, perché il difensore brasiliano ha evitato problemi più seri. David, invece, continua a lavorare a parte per un infortunio ancora da definire. I medici monitorano attentamente entrambi i giocatori, che saranno valutati quotidianamente. La squadra si prepara alla prossima sfida, sperando che entrambi siano disponibili al più presto.

Spalletti può attendere fiducioso il ritorno di Bremer: da valutare nel prossimo match con il Como, ma proverà a farcela per il ritorno con il Galatasaray. Dopo il fastidio al flessore avvertito a Istanbul, il giocatore si è sottoposto a esami strumentali al rientro a Torino: l'esito ha escluso lesioni. Il calciatore sarà quindi valutato di giorno in giorno, in un programma di lavoro individuale specifico. Anche David sta lavorando a parte al fine di recuperare prima possibile. Il canadese proverà a esserci nel prossimo match di Champions League, ma un primo test è atteso prima nel weekend.