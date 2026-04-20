Antonio Conte ha espresso dubbi riguardo allo stipendio offerto dalla nazionale, non confermando quindi un suo possibile accordo con la federazione. Nel frattempo, il tecnico rimane legato al club di Napoli, con il contratto in scadenza nel 2027. Il presidente della squadra ha dichiarato che non ci sono incertezze sulla permanenza di Conte, anche se l’allenatore non ha ancora preso una decisione definitiva.

Antonio Conte rimarrà a Napoli? Il suo contratto scade nel 2027 e per il presidente Aurelio De Laurentiis sembrano non esserci dubbi sulla permanenza del tecnico. Dall’altra parte, però, c’è l’incognita Nazionale, che potrebbe stuzzicare l’allenatore per quello che per lui sarebbe un ritorno sulla panchina degli Azzurri. Lo stipendio di Conte in Nazionale. Il portale Tuttomercatoweb rivela che Conte è soddisfatto del contratto che ha col Napoli (stipendio da 6,5 milioni di euro più bonus da 2,5 in caso di qualificazione in Champions), poiché in Nazionale percepirebbe nettamente meno della metà. In genere, il ct dell’Italia riceve un ingaggio di circa 3 milioni di euro l’anno; all’epoca, specifica il portale, Conte arrivò a 4,5 milioni grazie allo sponsor Puma e con i diritti d’immagine inclusi.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte non è convinto dallo stipendio in Nazionale

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