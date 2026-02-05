McKennie ha convinto la Juventus | settimana prossima l’incontro per il rinnovo Cosa filtra sullo stipendio

La Juventu si prepara ad incontrare il suo centrocampista americano, Weston McKennie, la prossima settimana per parlare del rinnovo di contratto. Dopo settimane di incertezza, il giocatore ha convinto i dirigenti e ora si lavora per definire i dettagli, incluso lo stipendio. La sua permanenza a Torino sembra ormai sicura, lasciando alle spalle le voci di un possibile addio.

Nei prossimi giorni si deciderà il futuro di Weston McKennie alla Juventus.

Le voci sul futuro di Weston McKennie alla Juventus continuano a circolare, con il rinnovo del contratto ancora in sospeso.

