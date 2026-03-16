Il futuro di Antonio Conte alla guida del Napoli resta al centro di discussioni. Binda ha dichiarato di non essere convinto che l’allenatore rimarrà sulla panchina partenopea. La questione riguarda le decisioni che verranno prese nelle prossime settimane e le eventuali trattative in corso. La situazione attuale lascia aperta ogni possibilità sul destino di Conte alla guida del club.

"> Il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli continua a far discutere. Intervenuto nel corso di Pausa Caffè su Radio Tutto Napoli, Nicola Binda, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha analizzato diversi temi legati al mondo azzurro: dai giovani in crescita al possibile futuro dell’allenatore salentino. Nel corso dell’intervista a Radio Tutto Napoli, Nicola Binda della Gazzetta dello Sport ha parlato innanzitutto del giovane Rao, protagonista in Serie B con il Bari: «È un ragazzo di talento, lo si era visto subito. Ricordo la prima giornata a Venezia: entrò e fece molto bene. Poi non ho capito perché sia stato utilizzato poco per un periodo, ma da quando ha trovato continuità si sta confermando. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Binda: «Conte? Non sono convinto che resti al Napoli»

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