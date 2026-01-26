Dopo 22 giornate, la stagione del Napoli sotto la guida di Conte si presenta deludente rispetto alle aspettative. Il tecnico, noto per i risultati positivi, si trova attualmente a gestire un rendimento che evidenzia alcune criticità. Questo scenario mette in discussione l’andamento della squadra e il ruolo dell’allenatore in una fase ancora molto importante del campionato.

La stagione di Antonio Conte con il Napoli è lontana dall’essere quella che ci si aspettava. Il tecnico, che è sempre stato sinonimo di successi e punti conquistati, si trova ora a fare i conti con un rendimento sotto la media. Dopo 22 giornate, il Napoli ha accumulato solo 43 punti, ben al di sotto delle aspettative e dei numeri che avevano caratterizzato i suoi precedenti incarichi alla guida della Juventus e dell’ Inter. Un rendimento da rivedere. Il confronto con le sue esperienze passate è inequivocabile: con la Juventus nel 201112 aveva ottenuto 46 punti, nel 201213 49 punti e nel 201314 59 punti dopo 22 giornate. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Conte, mai così male dopo 22 giornate: un dato condanna il tecnico del Napoli

Squalifica Conte, ufficiale la decisione del Giudice Sportivo! Sarà in panchina per Juve Napoli? Ecco quante giornate dovrà scontare il tecnicoIl Giudice Sportivo ha ufficializzato la squalifica di Antonio Conte, che dovrà scontare due giornate.

